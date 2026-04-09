A Tagliacozzo si svolge la quarantaduesima edizione del Festival Internazionale di Mezza Estate, un evento che propone un calendario di 24 appuntamenti dedicati alla musica e alla spiritualità. Il festival, organizzato dal Conservatorio di Potenza Gesualdo da Venosa, porta nella cittadina un ricco programma di concerti e incontri che coinvolgono artisti e pubblico. La manifestazione si svolge nel periodo estivo, attirando appassionati da diverse regioni.

Il Conservatorio di Potenza Gesualdo da Venosa porta la sua eccellenza musicale a Tagliacozzo, dove il Festival Internazionale di Mezza Estate celebra la sua quarantaduesima edizione. Dal 31 luglio al 29 agosto, il borgo abruzzese ospiterà un palinsesto di ventiquattro appuntamenti tra lirica, teatro, danza e concerti, sotto la guida artistica del Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli. Un ponte tra musica e spiritualità nel cuore dell’Abruzzo. La simbologia che guida l’edizione 2026 è il rosone della cattedrale di Assisi, un elemento geometrico che funge da collegamento tra l’umano e il divino. Questa scelta iconografica celebra l’ottavo centenario della scomparsa di San Francesco d’Assisi, tema centrale che permea l’intera manifestazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tagliacozzo si accende: 24 appuntamenti tra musica e spiritualità

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