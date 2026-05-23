Un uomo evaso dai domiciliari nel 2021 è stato catturato in Calabria dopo tre anni di fuga. Era riuscito a sottrarsi ai controlli senza essere individuato. Le forze dell’ordine lo hanno rintracciato e arrestato in una località della regione. Restano da chiarire le circostanze che hanno permesso all’uomo di scappare e di rimanere nascosto per tutto questo tempo. Le indagini continuano per verificare eventuali complici e dettagli sulla sua fuga.

? Domande chiave Come ha fatto a sfuggire ai controlli per tre anni?. Cosa è successo davvero tra la donna e il compagno nel 2021?. Perché l'uomo ha scelto proprio l'autostazione per la sua fuga?. Quali misure adotterà la Questura per proteggere le vittime di maltrattamenti?.? In Breve Aggressione nel 2021 con candelabro contro donna e bambina nel centro di Cosenza.. Soggetto arrestato nel 2021 per maltrattamenti e resistenza contro pubblico ufficiale.. Fuga avvenuta presso l'autostazione cittadina dopo l'allontanamento dalla casa dei domiciliari.. Evasione avvenuta nelle zone limitrofe al luogo dell'aggressione domestica del 2021.. Un uomo di sessant’anni di nazionalità marocchina è stato arrestato dalla Questura di Cosenza nei pressi dell’autostazione dopo essersi allontanato dalla casa dove scontava la misura dei domiciliari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza, catturato l’evaso dai domiciliari: era scappato nel 2021

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