A Parabiago, nel milanese, un uomo è stato arrestato dopo aver evaso dai domiciliari, scappando durante un momento di tensione sotto casa. Si tratta di Igor Benedito, figlio di una donna coinvolta nel caso. L’arresto, avvenuto il 25 marzo 2026, si inserisce nel quadro dell’indagine legata all’omicidio di un uomo, su cui sono in corso approfondimenti giudiziari.

Parabiago (Milano), 25 marzo 2026 – Un nuovo sviluppo scuote il già complesso processo legato all’omicidio di Fabio Ravasio. Igor Benedito, 27 anni, figlio di Adilma Pereira Carneiro – tra i principali imputati – è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari. Secondo quanto emerso, alla base della violazione ci sarebbe un episodio avvenuto sotto la sua abitazione, a Parabiago. Due dei suoi fratelli più piccoli si sarebbero presentati sotto casa, insultandolo e provocandolo. A quel punto Benedito sarebbe sceso in strada, violando così le restrizioni imposte dalla misura cautelare. Un gesto che gli è costato caro: l’episodio è stato ritenuto sufficiente per far scattare nuovamente le manette. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caso mantide di Parabiago: arrestato Igor Benedito, il figlio di Adilma. Era evaso dai domiciliari dopo tensioni sotto casa

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