Cosa vedere su Sky Cinema stasera Sabato 23 Maggio 2026 - Francesca e Giovanni

Da digital-news.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera su Sky Cinema, alle ore 20:45, va in onda il film con protagonisti Francesca e Giovanni. La pellicola dura 120 minuti e appartiene al genere drammatico. Successivamente, alle 22:45, è previsto il passaggio di un altro film, questa volta di genere commedia, con inizio alle 22:45. La programmazione prosegue con altri titoli e orari, consultabili sulla guida ufficiale del canale.

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Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301) Francesca e Giovanni: Una storia d’amore e di mafia racconta con intensità civile e umana la relazione tra Francesca Morvillo e Giovanni Falcone, interpretati nella loro dimensione più privata e professionale. Diretto da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, il film segue un legame profondo che resiste alla pressione della criminalità organizzata, fino agli ultimi drammatici momenti. Il racconto alterna sentimento e memoria storica, con un tono sobrio e partecipe. Su Sky Cinema Stories e NOW alle 21. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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