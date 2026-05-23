Cosa si è fatto Mattia Furlani? Infortunio importante in pericolo gli Europei

Mattia Furlani si è infortunato al bicipite femorale della coscia destra durante un allenamento. L’atleta ha subito un trauma muscolare che ha richiesto cure mediche immediate. La gravità dell’infortunio potrebbe mettere a rischio la sua partecipazione ai prossimi campionati europei. Al momento si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni e sui tempi di recupero.

Mattia Furlani ha accusato un infortunio al bicipite femorale della coscia destra. Questo è la prima notizia che giunge da Xiamen (Cina), dove il Campione del Mondo di salto in lungo si è fatto male durante la fase di volo del quarto tentativo, in occasione di una tappa della Diamond League (il massimo circuito internazionale itinerante di atletica). Il giovane fuoriclasse laziale ha alzato bandiera bianca, si è ritirato dalla gara (poi chiusa al quarto posto con 8.28 metri) ed è uscito dallo stadio in barella. L’entità del problema fisico che ha attanagliato il bronzo olimpico di Parigi 2024 verrà valutata con attenzione nella giornata di lunedì al rientro in Italia, mentre nelle prossime ore sono previsti i primi accertamenti in Cina (a cominciare da una risonanza magnetica), che chiariranno in maniera preliminare il quadro clinico. 🔗 Leggi su Oasport.it

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