Durante la tappa della Diamond League di Xiamen, in Cina, Mattia Furlani è uscito dal campo in barella dopo un infortunio al quadricipite. L’atleta ha ricevuto assistenza medica sul posto prima di essere trasportato via in modo ambulato. La sua partecipazione alla gara è terminata anticipatamente, senza ulteriori dettagli sulle condizioni cliniche.

Brutta battuta d’arresto per Mattia Furlani durante la tappa della Diamond League di Xiamen, in Cina. Il campione del mondo del salto in lungo è stato costretto a interrompere la propria gara dopo aver accusato un problema muscolare alla gamba destra, lasciando la pedana in barella davanti agli occhi preoccupati del pubblico e degli addetti ai lavori. L’episodio si è verificato prima del quinto tentativo, quando l’atleta azzurro ha immediatamente fatto capire di non poter proseguire. Dopo i primi controlli a bordo pista, lo staff medico è intervenuto per assisterlo e accompagnarlo fuori dall’impianto. Le immagini dell’uscita in barella hanno subito fatto crescere l’apprensione attorno alle condizioni del giovane talento italiano, reduce da una stagione ad altissimo livello. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mattia Furlani si ferma: esce in barella dopo un infortunio al quadricipite

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