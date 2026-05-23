Mattia Furlani ha subito un infortunio al bicipite femorale della coscia destra. Sono in corso accertamenti per valutare l’entità del danno. Al momento non sono state divulgate informazioni precise sulla gravità dell’infortunio o sui tempi di recupero. Le prossime settimane saranno decisive per stabilire il percorso di riabilitazione e eventuali interventi. La squadra e lo staff medico stanno monitorando la situazione per definire le strategie più adeguate.

Mattia Furlani ha accusato un infortunio al bicipite femorale della coscia destra. Questo è la prima notizia che giunge da Xiamen (Cina), dove il Campione del Mondo di salto in lungo si è fatto male durante la fase di volo del quarto tentativo, in occasione di una tappa della Diamond League (il massimo circuito internazionale itinerante di atletica). Il giovane fuoriclasse laziale ha alzato bandiera bianca, si è ritirato dalla gara (poi chiusa al quarto posto con 8.28 metri) ed è uscito dallo stadio in barella. L’entità del problema fisico che ha attanagliato il bronzo olimpico di Parigi 2024 verrà valutata con attenzione nella giornata di lunedì al rientro in Italia, mentre nelle prossime ore sono previsti i primi accertamenti in Cina (a cominciare da una risonanza magnetica), che chiariranno in maniera preliminare il quadro clinico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come sta Mattia Furlani? Il temuto infortunio, gli accertamenti, possibilità entità e prossimi passi

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