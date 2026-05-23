Mattia Furlani ha riportato un infortunio al bicipite femorale della coscia destra. È stata effettuata una prima diagnosi che conferma il problema muscolare, senza indicare ulteriori dettagli sulle conseguenze o sui tempi di recupero.

Mattia Furlani ha accusato un infortunio al bicipite femorale della coscia destra. Questo è la prima notizia che giunge da Xiamen (Cina), dove il Campione del Mondo di salto in lungo si è fatto male durante la fase di volo del quarto tentativo, in occasione di una tappa della Diamond League (il massimo circuito internazionale itinerante di atletica). Il giovane fuoriclasse laziale ha alzato bandiera bianca, si è ritirato dalla gara (poi chiusa al quarto posto con 8.28 metri) ed è uscito dallo stadio in barella. L’entità del problema fisico che ha attanagliato il bronzo olimpico di Parigi 2024 verrà valutata con attenzione nella giornata di lunedì al rientro in Italia, ma nel frattempo il primo bollettino medico indica una lesione di primo grado al bicipite femorale destro dopo gli accertamenti a cui si è sottoposto in Cina. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa si è fatto Mattia Furlani? C’è la prima diagnosi sull’infortunio

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