A una settimana dal grave investimento nel centro storico di Modena, che ha provocato otto feriti, tra cui quattro in modo grave, si è svolto un corteo con lo slogan “Non lasceremo la città in mano ai fascisti”. La manifestazione si è tenuta oggi, con partecipanti che hanno sfilato per le vie della città, esprimendo solidarietà e presa di posizione contro certi gruppi. La polizia ha presidiato la zona per garantire l’ordine durante l’evento.

Modena, 23 maggio 2026 – A una settimana esatta dal tragico investimento in pieno centro storico, che ha causato 8 feriti, di cui 4 gravi, Modena prova a guardare avanti e affronta un sabato denso di appuntamenti e forti emozioni. La giornata di mobilitazione è cominciata alle 15 circa (nnunciato per le 14) con il corteo di ‘Modena antifascista’, partito dal parco XXII Aprile diretto verso il centro per ribadire “Nessuno spazio ai fascisti”, come recita il volantino su sfondo nero. Poco più tardi, alle 15,30, alla fontana di Largo Garibaldi – punto d'inizio della folle corsa dell'auto guidata dal 31enne in carcere Salim El Koudri – si tiene il presidio dichiaratamente silenzioso ‘Modena non tace’, un'iniziativa annunciata come apartitica e senza simboli politici, tramite social e passaparola, ma considerata di destra dagli antifascisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corteo a Modena una settimana dopo la tragedia: “Non lasceremo la città in mano ai fascisti”. Diretta

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