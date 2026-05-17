Modena Salim El Koudri domani davanti al Gip La strategia del silenzio dopo l’assalto ai passanti | Sono confuso – La diretta

Domani, Salim El Koudri sarà convocato davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia. Dopo l’incidente che ha coinvolto due passanti, rimasti gravemente feriti e successivamente sottoposti a amputazione delle gambe, il sospettato non ha fornito dichiarazioni, mantenendo un atteggiamento di silenzio. L’episodio si è verificato in una zona cittadina, con la vettura che ha travolto le persone presenti sulla strada. La vicenda sta attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e della stampa locale.

Sono due le persone che hanno subito l’amputazione delle gambe, dopo essere state travolte dalla Citroen C3 guidata da Salim El Koudri. Lo spiega la Procura di Modena, aggiungendo che il 31enne, nato nel bergamasco ma di origini marocchine è sotto fermo. «A seguito del violentissimo impatto – scrivono i pm – le persone travolte riportavano lesioni gravissime e gravi e venivano trasportate presso diversi nosocomi. A due di esse venivano imputati gli arti inferiori, una delle quali versa in pericolo di vita». Meloni a Modena abbraccia il cittadino che ha bloccato Salim El Koudri: «Così una vita normale diventa esempio, grazie Luca». Salim El Koudri indagato e fermato per i reati di strage e lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Open.online

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