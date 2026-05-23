Corruzione al Comune Cgil | Fare piena luce il lavoro pubblico onesto non può essere infangato

La Cgil Calabria ha espresso forte preoccupazione dopo che un’inchiesta giudiziaria ha coinvolto il settore “Grandi opere e lavori pubblici” di un Comune. La questione riguarda presunti casi di corruzione e il rischio di infangare il lavoro pubblico. La confederazione ha chiesto di fare piena luce sulla vicenda, sottolineando che il settore non può essere compromesso da comportamenti illeciti.

Forte preoccupazione viene espressa dalla Cgil Calabria per quanto emerso dall’inchiesta giudiziaria che coinvolge il settore “Grandi opere e lavori pubblici” del Comune di Reggio Calabria.Le accuse formulate dalla magistratura delineano, se confermate, un quadro estremamente grave. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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