Anche Modric male in Milan-Udinese | non può essere sempre la luce dei Diavolo Ecco cosa fare adesso con lui

Durante la partita tra Milan e Udinese, anche Modric ha mostrato difficoltà, evidenziando una prestazione sottotono. La squadra ha bisogno di un cambio di ritmo e di nuove soluzioni a centrocampo. La situazione richiede un intervento immediato per migliorare la qualità del gioco e reintegrare più energia in campo. La sfida successiva si presenta come un momento cruciale per rivedere le strategie e ottimizzare le risorse disponibili.

Tutte le certezze del Milan si sono sregolate nel giro di un mese. Dopo un ottimo campionato sotto il punto di vista dei risultati, nelle ultime quattro gare c'è poco da salvare in generale. Tralasciando la gara vinta col Torino, sono arrivate tre pesanti sconfitte (senza gol segnati) contro Lazio, Napoli e Udinese. Quella di ieri sera contro gli uomini di Runjaic è stata la peggiore e tra le file dei rossoneri non si salva nessuno. Anche se rientra tra i 'meno peggio' del Milan, Luka Modric ha disputato una delle gare più negative della sua esperienza rossonera e questo lo si evince anche dalle pagelle dei principali quotidiani sportivi italiani.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Anche Modric male in Milan-Udinese: non può essere sempre la luce dei Diavolo. Ecco cosa fare adesso con lui Ex Milan, Pazzini: “Pulisic? Il derby può essere il palcoscenico giusto per lui. Maignan leader del Diavolo”Manca sempre meno all'atteso Derby di Milano che vedrà protagoniste Milan e Inter a 'San Siro'. Derby, ecco come l'Inter può fare male al MilanGuardando alle ultime 50 occasioni dell’Inter, nelle ultime tre partite tra Serie A e Champions League, salta all’occhio che i cross sono la...