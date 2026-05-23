Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Alisson Becker resta in corsa per un trasferimento, mentre la trattativa con la Juventus è complessa. Bernardo Silva ha deciso di allontanarsi, mentre Dusan Vlahovic sta valutando la proposta. Alisson, ex portiere della Roma, non ha ancora preso una decisione definitiva, ma non si tira indietro. La situazione rimane in evoluzione, con i dettagli ancora da definire.

2026-05-23 09:21:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport: Bernardo Silva si è allontanato, Vlahovic riflette, Alisson Becker resiste. Un raggio di luce dentro una settimana tempestosa. Ecco il retroscena, confermato in Inghilterra dal suo entourage. La trattativa resta complicata, ma il portiere del Liverpool non si farà condizionare da un eventuale sesto posto dei bianconeri in campionato. Anche senza Champions, sarebbe disponibile a trasferirsi a Torino e accetterebbe di giocare in Europa League. L’ipotesi di tornare in Serie A e di mettersi a disposizione di Spalletti, suo allenatore alla Roma nella stagione 201617, lo affascina. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Alisson aspetta la Juve: trattativa dura ma l’ex Roma non si tira indietro

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