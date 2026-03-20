Alisson ha appena rinnovato il contratto con il suo attuale club, ma la Juventus continua a mostrare interesse per il portiere. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società bianconera desidera acquistarlo per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti. La trattativa tra le due parti non è ancora definita e resta da capire se si svilupperà in modo positivo.

2026-03-19 08:59:00 Arrivano conferme dal Corriere: La Juventus vuole fare un regalo a Luciano Spalletti. Oltre il rinnovo di contratto – che può essere ufficializzato già durante la sosta – c’è l’intenzione di risolvere definitivamente il problema portiere con l’innesto di un acquisto da top club. Il profilo in short list è quello di A lisson Becker, ex Roma e numero uno del Liverpool, titolare in questa stagione al netto dell’arrivo del georgiano Mamardashvili, designato a prenderne il posto dopo il suo addio. Trentatré presenze in tutte le competizioni e trentasei gol subiti, dodici volte rimasto imbattuto, sebbene i Reds non stiano vivendo la propria migliore annata, rischiando di non qualificarsi per la prossima Champions. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Alisson ha appena rinnovato, ma la Juve lo vuole: lo scenario

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