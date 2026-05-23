Corigliano e Giaretta all’Europeo! I due bianconeri sono nella lista di Franceschini per l’Estonia | l’approfondimento

Due giocatori della Juventus sono stati convocati dal ct Franceschini per l’Europeo in Estonia. Si tratta di Corigliano e Giaretta, entrambi inseriti nella lista ufficiale dei venti selezionati. La squadra si prepara ora agli impegni ufficiali, con tutti gli appuntamenti programmati per la manifestazione in Estonia.

di Fabio Zaccaria Corigliano e Giaretta all’Europeo! Due dei venti convocati dal ct Franceschini sono della Juventus: ecco la lista definitiva e tutti gli appuntamenti degli Azzurrini per l’Estonia. Recentemente, dopo lo stage di qualche giorno con i 26 pre-selezionati, il ct dell’Italia Under 17 Franceschini ha diramato la lista definitiva dei 20 convocati in vista dell’Europeo che si svolgerà in Estonia dal 25 maggio al 7 giugno. Fra i nomi scelti figurano anche quelli di due bianconeri classe 2009: il portiere Emanuele Giaretta e il fantasista Thomas Corigliano. Gli azzurri arrivano alla manifestazione dopo l’uscita in semifinale nella passata stagione ed una vittoria storica nel 2024. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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