In seguito all'incidente che ha coinvolto cinque sub italiani nelle Maldive, la presidenza ha dichiarato che gli italiani avevano un permesso per immergersi fino a 50 metri di profondità. Tuttavia, due nomi non sono presenti nella lista ufficiale dei permessi rilasciati. La vicenda riguarda i dettagli delle autorizzazioni di immersione e le eventuali discrepanze tra le persone autorizzate e quelle effettivamente coinvolte nell'incidente. La questione è ora al centro di indagini da parte delle autorità locali.

A proposito del tragico incidente avvenuto alle Maldive, in cui sono morti 5 sub italiani, il portavoce del presidente delle Maldive Mohamed Muizzu, Mohamed Hussain Shareef, in un’intervista al Corriere della Sera afferma che sul permesso di ricerca marina del team italiano non compaiono i nomi di 2 dei 5 subacquei inghiottiti dagli abissi e non è menzionata l’immersione in grotta. “Il team dell’Università di Genova conduce ricerche annuali da almeno quattro anni alle Maldive. Aveva presentato una proposta di ricerca specifica sui coralli molli e sulla composizione dei sistemi di barriera delle Maldive al Dipartimento di ricerca marina, che ha dato il via libera. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maldive, presidenza: “Gli italiani avevano un permesso per scendere a 50 metri”. Ma due nomi non sono nella lista

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Italiani morti alle Maldive, solo 3 avevano l'autorizzazione per l'immersione a - 50 metri

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