Convocati Serbia le decisioni su Kostic e Vlahovic | i due bianconeri presenti nella lista di Paunovic? L’elenco completo

La nazionale serba ha annunciato la lista dei convocati per le amichevoli di marzo. Tra i nomi presenti ci sono Kostic e Vlahovic, entrambi giocatori della Juventus. La selezione è stata comunicata dal commissario tecnico Paunovic, che ha deciso di includere i due calciatori nella rosa per le prossime partite. L'elenco completo è stato reso pubblico dalla federazione.

Convocati Serbia, Paunovic ha convocato Kostic per le amichevoli di marzo. Non ci sarà, invece, Vlahovic, ancora non al meglio dopo lo stop. Il commissario tecnico Veljko Paunovi? ha ufficializzato le sue scelte, rendendo noti i convocati della Serbia per le amichevoli previste nel mese di marzo. La nazionale balcanica si prepara a un doppio test che servirà a misurare le ambizioni del gruppo e testare nuovi assetti tattici. CALCIOMERCATO JUVE LIVE: LE ULTIMISSIME Il calendario della squadra è fitto: i l primo appuntamento è fissato per il 27 marzo a Villarreal, dove la Serbia sfiderà la Spagna all’Estadio de la Cerámica. Successivamente, il 31 marzo, la selezione rientrerà in patria per affrontare l’Arabia Saudita nella cornice della TSC Arena. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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