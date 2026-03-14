Una coppia di fidanzati è morta ieri sera nel Cilento, quando la loro auto ha sfondato il guardrail e si è schiantata nel dirupo in località Ripe Rosse di Montecorice. La vettura è uscita di strada, portando alla tragica perdita dei due giovani. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare i passeggeri.

Tragedia nella tarda serata di ieri, venerdì 13 marzo, in località Ripe Rosse di Montecorice, nel Cilento. Un’auto ha sfondato il guardrail dopo un incidente stradale ed è precipitata in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri. A bordo della vettura, una coppia di fidanzati, entrambi purtroppo deceduti. Si tratta di Michele Pirozzi, 29enne, e Maria Magliocco di 24 anni. L’auto, una Volkswagen Polo, durante la caduta si sarebbe capovolta più volte, sbalzando i due giovani fuori dall’abitacolo. I loro corpi sono stati ritrovati sugli scogli dopo diverse ore di ricerche, effettuate sia via mare che via terra. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse a causa della zona impervia e dello strapiombo che rendeva impossibile raggiungere il veicolo da terra. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Auto sfonda il guardrail e precipita nel dirupo: morta una coppia di fidanzati nel salernitano

Articoli correlati

Montecorice, auto nel dirupo alle Ripe Rosse dopo incidente: muore coppia di fidanzatiUn grave incidente è avvenuto ieri sera in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Cilento.

Leggi anche: Auto sfonda il guardrail e precipita dal cavalcavia

Tutto quello che riguarda Auto sfonda

Temi più discussi: Auto sfonda il guard rail e precipita per 200 metri: muore coppia di fidanzati; Notte tragica a Faenza: auto sfonda il guardrail e si ribalta, morto il conducente; Spv, grosso cervo salta il guardrail e sfonda il parabrezza di un’auto: grave un uomo; Tragico incidente sulla Pontina: camion sfonda il guardrail e centra un'auto.

Auto sfonda il guard rail e precipita per 200 metri: muore coppia di fidanzatiTerribile tragedia sulle strade del Cilento: inutili i soccorsi ... msn.com

Camion sfonda il guardrail e si schianta contro un’auto sulla Pontina: due persone perdono la vitaTragico incidente stradale nella mattinata di oggi lungo la Pontina, nel territorio di Aprilia. Il violento impatto è avvenuto intorno ... latinapress.it

Sfonda il guardrail dopo un incidente stradale e cade con l’auto in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri a Montecorice. - facebook.com facebook

Cervo sfonda il parabrezza, ferito grave il conducente dell'auto. È accaduto sulla Pedemontana al casello di Bassano Ovest #ANSA x.com