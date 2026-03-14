Incidente nel Cilento auto sfonda il guardrail e cade nel dirupo a Montecorice | morta coppia di 24 e 29 anni

Un incidente nel Cilento ha provocato la morte di una coppia di 24 e 29 anni. Una Volkswagen Polo ha sfondato il guardrail lungo una strada a Montecorice e si è schiantata in un dirupo di circa 200 metri. I conducenti, Michele Pirozzi e Maria Magliocco, sono deceduti sul colpo. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.

Volkswagen Polo sfonda il guardrail e precipita per 200 metri nel dirupo, morti Michele Pirozzi e Maria Magliocco. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Auto sfonda il guardrail e precipita nel dirupo: morta una coppia di fidanzati nel salernitanoTragedia nella tarda serata di ieri, venerdì 13 marzo, in località Ripe Rosse di Montecorice, nel Cilento. Montecorice, auto nel dirupo alle Ripe Rosse dopo incidente: muore coppia di fidanzatiUn grave incidente è avvenuto ieri sera in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Cilento. Approfondimenti e contenuti su Incidente nel Cilento auto sfonda il... Temi più discussi: Incidente Cilento, auto precipita in un dirupo per 200 metri e finisce tra scogli e mare: morti i giovani fidanzati Michele Pirozzi e Maria Magliocco; Montecorice, auto nel dirupo alle Ripe Rosse dopo incidente: muore coppia di fidanzati; Auto precipita in mare a Montecorice: morta giovane coppia; Auto sfonda il guard rail e precipita per 200 metri: muore coppia di fidanzati. Montecorice, auto nel dirupo alle Ripe Rosse dopo incidente: muore coppia di fidanzatiUn grave incidente è avvenuto ieri sera in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Cilento. Un’auto con a bordo una coppia di giovani fidanzati è ... ilmattino.it Auto precipita in un dirupo per 200 metri, morta coppia di fidanzati a Montecorice: avevano 24 e 29 anniUn grave incidente è avvenuto ieri sera in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Cilento. Un’auto con a bordo ... msn.com TRAGEDIA A MONTECORICE: AUTO PRECIPITA NELLA SCARPATA PER 200 METRI, MUORE UNA GIOVANE COPPIA DI 30ENNI Drammatico incidente nella tarda serata di ieri nel territorio di Montecorice in provincia di Salerno, lungo il tratto di - facebook.com facebook «Tutti morti i 6 militari Usa precipitati in Iraq». Escluso l'attacco di un fuoco nemico, indagini sulle cause dell'incidente aereo x.com