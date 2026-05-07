Coppa Passalacqua Atletico debutto ok

Nel primo turno della Coppa Passalacqua, il Campagnatico Arcille, squadra alla sua prima apparizione, ha perso 1-0 contro l’Atletico. La partita si è conclusa con una vittoria per la squadra ospitante, che ha conquistato i tre punti sul campo. La formazione inedita ha subito una sconfitta nel suo debutto ufficiale in questa competizione.

La legge del calcio colpisce al mento il Campagnatico Arcille, matricola della Coppa Passalacqua, che cade al tappeto sconfitta 1-0. L’ Atletico Maremma fa bottino pieno usando i guantoni di Matteo Lorenzini cinico e abile a trasformare al 36’ della ripresa un tiro piazzato in gol del successo. Approfondire se il risultato sia giusto o meno è una operazione complicata, un percorso arzigogolato, senza apprezzabili conclusioni. Il succo è che i rossi di mister Russo, malgrado una partita contratta, hanno segnato, quelli del collega Cocciolo, a dispetto di una prestazione positiva, non ci sono riusciti. La mezz’ora iniziale parla di un Campagnatico Arcille spigliato e deciso tenere a lungo l’iniziativa, di un’ Alta Maremma frenata e limitata.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa Passalacqua. Atletico, debutto ok Notizie correlate Leggi anche: Edizione numero 51 per il torneo riservato alla categoria ’Juniores’. Coppa Bruno Passalacqua, stasera il debutto. In campo scendono FolGav e Castiglionese Coppa Passalacqua. Venturina subito forteEsordio positivo per una delle formazioni favorite per la vittoria finale della cinquantunesima edizione della Coppa Passalacqua. Una raccolta di contenuti Si parla di: Coppa Passalacqua, il Venturina si mette in tasca tre punti. Coppa Passalacqua. Atletico, debutto okLa legge del calcio colpisce al mento il Campagnatico Arcille, matricola della Coppa Passalacqua, che cade al tappeto sconfitta 1-0. L’ Atletico Maremma fa bottino pieno usando i guantoni di Matteo ... sport.quotidiano.net Coppa Passalacqua: Atletico Maremma vince contro Campagnatico Arcille, Lorenzini decide la partitaL'Atletico Maremma vince 1-0 contro il Campagnatico Arcille, grazie al gol di Lorenzini alla 36' del secondo tempo. I rossi di Russo hanno segnato nonostante una partita contratta, mentre i rosso-neri ... maremmanews.it