Domani, domenica 24 maggio, si svolge a Traversagna la 71ª edizione della Coppa Giancarlo Bonechi, una delle gare più antiche e prestigiose in Toscana per la categoria allievi. La competizione attira numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni e rappresenta un evento di rilievo nel calendario ciclistico locale. La gara si tiene tradizionalmente nel centro della frazione e si conclude con una premiazione ufficiale. La corsa si svolge su un percorso pianeggiante con alcune salite brevi.

La 71esima Coppa Giancarlo Bonechi che si corre domani domenica 24 maggio a Traversagna è una delle gare più prestigiose e longeve che disputano in Toscana per la categoria allievi. Il successo è assicurato anche questa volta con 94 iscritti che si affronteranno su di un percorso di 60 chilometri che presenta la maggiore e unica difficoltà nel finale, ovvero il Colle di Buggiano a meno di dieci chilometri dal traguardo. A curare l’organizzazione della manifestazione l’Unione Sportiva Giancarlo Bonechi con ritrovo presso il Circolo Arci di Traversagna. La partenza verrà data alle ore 10 e per sei volte sarà percorso un circuito di poco superiore ai sette chilometri (Traversagna, Biscolla, Albinatico, Ponte Buggianese, Pittini, Traversagna). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Coppa Giancarlo Bonechi. Spettacolo a Traversagna

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