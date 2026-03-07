La Traversagna come un autodromo In arrivo i dissuasori di velocità

La Polizia locale ha rilevato numeri di velocità elevati nella Traversagna, che non si presenta più come una zona di campagna, ma come una strada molto trafficata. In risposta, sono in arrivo dissuasori di velocità per limitare l’eccesso di velocità e migliorare la sicurezza. La strada, che fino a poco tempo fa era considerata poco trafficata, ora mostra un flusso di veicoli che richiede interventi specifici.

I numeri rilevati dalla Polizia locale non sono da zona di campagna qual è sempre stata, ma da città trafficata. Bastano gli esempi di via Marchetti, dove in una settimana transitano 4mila mezzi, in media 668 al giorno, con punte di velocità oltre i 100 all'ora, fino ai 568 mezzi in via del Pagliaio, 434 in via Bozza e 182 in via del Magnano. Siamo alla Traversagna, dove il limite di velocità è 30 all'ora ma l'88,9% dei mezzi non lo rispetta. Ecco spiegato il "patto" per la sicurezza siglato da amministrazione comunale e residenti, ai quali giovedì sono stati illustrati i dati del monitoraggio effettuato dalla Polizia locale dal 3 al 9 luglio 2025.