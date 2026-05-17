Coppa Italia Speed 2026 spettacolo a Casalecchio | gli highlights su Climbing TV

Nella seconda tappa della Coppa Italia Speed 2026, svoltasi alla Level24 di Casalecchio di Reno, si sono disputate finali molto combattute. Durante l’evento, sono stati spettacolari i recuperi di alcuni atleti e le gare intense che hanno caratterizzato la giornata. La competizione ha visto protagonisti i migliori atleti italiani di questa disciplina, con sfide che hanno tenuto alta l’attenzione degli spettatori presenti. Gli highlights dell’evento sono stati trasmessi su Climbing TV, facendo conoscere i momenti più significativi della manifestazione.

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Finali combattute, recuperi incredibili e gare spettacolari nella seconda tappa della Coppa Italia Speed andata in scena alla Level24 di Casalecchio di Reno. L’evento è stato trasmesso su Sportface attraverso Climbing TV, canale tematico della piattaforma OTT Sportface TV. Grande spettacolo alla Coppa Italia Speed 2026 con la seconda tappa stagionale andata in scena alla Level24 di Casalecchio di Reno. Una giornata intensa tra recuperi spettacolari, sfide decise sul filo dei centesimi e finali ricche di adrenalina, trasmessa in diretta su Climbing TV, canale dedicato dell’universo OTT di Sportface TV. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 2026 UCI Track World Cup Nilai - Day 1 Highlights Sullo stesso argomento Coppa Italia Speed 2026, 1ª tappa a Brugherio: semifinali e finali in diretta su Climbing TVSabato 14 marzo alla Big Walls di Brugherio (MI) si apre il circuito di Coppa Italia Speed con le categorie U15 e U17. Caffè Italia * 13/05/26 reddit Arrampicata sportiva: II appuntamento con i migliori sprinter italianiA Casalecchio di Reno (BO) va in scena la II tappa di Coppa Italia Speed Senior e Giovanile Riceviamo e pubblichiamo. In un weekend denso di appuntamenti agonistici nazionali e internazionali prosegue ... expartibus.it A Casalecchio torna lo spettacolo della velocità: la Coppa Italia Speed accende la sua seconda tappaSabato 16 maggio alla palestra Level 24 di Casalecchio di Reno la seconda tappa della Coppa Italia Speed 2026. In gara i migliori sprinter italiani, reduci da record e successi internazionali. calciomagazine.net