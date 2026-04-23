Coppa di Francia | la finale sarà Lens contro Nizza eliminate Tolosa e Strasburgo

La finale della Coppa di Francia di quest’anno vedrà di fronte Lens e Nizza, dopo che Tolosa e Strasburgo sono state eliminate nelle rispettive partite. La sfida si svolgerà nel prossimo match, segnando un incontro tra due squadre che non si sono mai affrontate in questa competizione. La partita si terrà in una data ancora da ufficializzare, e rappresenta un’occasione per entrambe di conquistare il trofeo.

Lens (Francia) 23 aprile 2026 – Sarà una finale inedita quella della Coppa di Francia di questa stagione. Dopo 13 turni eliminatori, oltre duemila squadre partecipanti, alla fine ne sono rimaste solo due, dopo una selezione spietata, che non ha lasciato scampo anche a giganti come Psg, Marsiglia o Monaco. A contendersi il titolo nel 2026 saranno infatti Lens e Nizza: la più bella sorpresa della stagione di Ligue 1 affronta forse una delle più grandi delusioni. Eliminate rispettivamente Tolosa e Strasburgo per conquistare un biglietto per lo Stade de France il prossimo 22 maggio, data della finale. L'esito delle semifinali. Le semifinali della Coppa di Francia si sono disputate in partita unica in casa della squadra con il miglior piazzamento l'anno precedente.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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