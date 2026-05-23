Coppa del Mondo di Spada Alberta Santuccio scrive la favola | è ancora oro individuale

Alberta Santuccio ha vinto l’oro nella gara individuale di spada alla Coppa del Mondo a Saint Maur, replicando il risultato ottenuto due settimane fa a Medellin. La schermitrice si è distinta arrivando prima in finale, confermando la sua presenza sul podio. La vittoria segue quella ottenuta in Colombia e rappresenta un altro risultato importante nella sua carriera. La competizione si è svolta senza variazioni rispetto alle scorse settimane, con Santuccio che ha dominato la finale.

Saint Maur – Come due settimane fa a Medellin, anche oggi a Saint Maur comanda Alberta Santuccio, svettando sul gradino più alto del podio. L’olimpionica delle Fiamme Oro ha trionfato nell’ultima tappa stagionale di Coppa del Mondo di spada femminile sulle pedane francesi. Il successo in finale con il punteggio di 15-8 sulla statunitense Husisian è valso alla 31enne catanese il secondo successo consecutivo, il quarto in carriera. Numeri pazzeschi: Alberta Santuccio ha fatto 13. Quella conquistata questo pomeriggio in Francia è infatti la sua tredicesima medaglia nel circuito di Coppa del Mondo, la quinta di una stagione straordinaria che ha visto la spadista siciliana sette volte (in otto gare) tra le “top 8”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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