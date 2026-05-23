Controllo sociale | la narrazione che sostituisce i fatti con la finzione

? Punti chiave Come fanno le élite a sostituire i fatti con realtà artificiali?. Chi decide quali verità devono essere nascoste attraverso l'intelligenza artificiale?. Perché la narrazione ufficiale minimizza la violenza nelle nostre città?. Come impatta la manipolazione mediatica sulla tua sicurezza fisica quotidiana?.? In Breve Aggressioni con machete e risse extracomunitarie segnalate a Milano e Modena.. Violenza di un cittadino del Gambia alla stazione Centrale di Milano.. Aggressione di una donna francese presso lo scalo di Lampugnano.. Risse tra extracomunitari avvenute a Modena dopo l'attacco jihadista.. La gestione del racconto pubblico ha subito un cambiamento radicale con l’evoluzione della Narrazione, trasformandosi da semplice organizzazione dell’esperienza a strumento di controllo sociale per imporre visioni artificiali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Sovranità Parallela: lalgoritmo (e i padroni del web) che si fecero Stato.

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