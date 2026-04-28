? Cosa sapere Inaugurazione mostra FotograficaMonti domani 29 aprile alle 18:30 presso l'AntiGallery di Roma.. Dieci fotografi esplorano il confine tra identità e maschera fino al 29 maggio prossimo.. Domani, 29 aprile, alle ore 18:30, AntiGallery in piazza degli Zingari 3 a Roma inaugurerà la mostra collettiva Il Volto E La Maschera – Uno nessuno centomila, l’appuntamento che segna la ventisettesima edizione della rassegna FotograficaMonti. L’esposizione, curata da Barbara Martusciello, porterà gli occhi dei visitatori tra i vicoli del rione Monti, trasformando lo spazio dell’AntiGallery in un crocevia dove fotografi, appassionati e un pubblico giovane si incontreranno per esplorare il confine tra realtà e finzione fino al 29 maggio prossimo, con aperture quotidiane dalle 17 alle 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, viaggio tra realtà e finzione: la mostra che svela l’identità

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