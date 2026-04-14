Pavese Festival | il ritorno all’uomo tra teatro e narrazione sociale

Dal 22 al 28 giugno, le colline di Santo Stefano Belbo ospiteranno la ventiseiesima edizione del Pavese Festival, un evento che combina teatro e narrazione sociale. Durante la settimana, si svolgeranno spettacoli, incontri e letture che si svolgono nel contesto di un festival che si tiene nella regione pavese. L’appuntamento si svolge nella località di Santo Stefano Belbo, coinvolgendo artisti e pubblico in una serie di iniziative culturali.

Dal 22 al 28 giugno, le colline di Santo Stefano Belbo ospiteranno la ventiseiesima edizione del Pavese Festival, un evento che riporta la letteratura e lo spettacolo dal vivo nel cuore del territorio pavese. La manifestazione, che prevede anche una serie di appuntamenti collaterali sparsi tra le zone limitrofe e in altre località italiane, si concentrerà su un tema denso: il ritorno all’uomo. Il titolo, tratto da un pezzo scritto da Cesare Pavese il 20 maggio 1945 subito dopo la Liberazione, punta a rimettere l’essere umano al centro della scena, valorizzando il linguaggio come strumento di dialogo e costruzione sociale. L’identità visiva dell’evento è curata dall’illustratore torinese Francesco Lopomo, che lavorerà sul legame tra l’individuo e la capacità comunicativa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pavese Festival: il ritorno all’uomo tra teatro e narrazione sociale Sergio Assisi al Teatro Sociale di Camogli con “Mi dimetto da uomo”In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Cava, nasce il Pueblo Classic Festival "Ritorno a teatro": ecco il programmaLo Spazio Pueblo organizza la prima edizione del Pueblo Classic Festival “Ritorno a Teatro”, che richiama l’antico uso del nostro Palazzo di Città.