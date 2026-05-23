Controlli sulle strade tre denunce e patenti ritirate per guida in stato d' ebbrezza e rifiuto di accertamenti tossicologici
Durante controlli notturni sulle strade, tre automobilisti sono stati denunciati e hanno visto ritirate le patenti. Sono stati fermati dai militari del comando provinciale di Ancona e trovati in stato di ebbrezza o con rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. Le verifiche sono state effettuate per prevenire comportamenti pericolosi alla guida.
ANCONA – Nei guai tre automobilisti, fermati in orario notturno dai militari del comando provinciale di Ancona nell’ambito del monitoraggio effettuato sulle strade e finalizzato a garantire la sicurezza e contrastare i comportamenti di guida pericolosi. “Leggi le notizie di AnconaToday su. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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