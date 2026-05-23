Controlli sulle strade tre denunce e patenti ritirate per guida in stato d' ebbrezza e rifiuto di accertamenti tossicologici

Notizia in breve

Durante controlli notturni sulle strade, tre automobilisti sono stati denunciati e hanno visto ritirate le patenti. Sono stati fermati dai militari del comando provinciale di Ancona e trovati in stato di ebbrezza o con rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. Le verifiche sono state effettuate per prevenire comportamenti pericolosi alla guida.