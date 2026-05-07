Sicurezza sulle strade e contrasto allo spaccio | tre denunce per guida in stato di ebbrezza e patenti ritirate

Nella giornata di oggi, le forze dell’ordine hanno messo in atto un’ampia operazione di controllo lungo le strade, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante i controlli, sono state denunciate tre persone per guida in stato di ebbrezza, con patenti ritirate sul momento. Le attività si sono svolte in diverse zone della città, con l’impiego di numerosi mezzi e agenti.

Un massiccio dispiegamento di pattuglie per garantire la sicurezza stradale e prevenire i reati predatori. È il bilancio di un articolato servizio di controllo straordinario del territorio portato a termine dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro, che ha interessato non solo il centro.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Guida in stato di ebbrezza e patenti false: controlli sulle stradeFermo, 9 marzo 2026 – I carabinieri del Radiomobile di Fermo hanno denunciato un egiziano di 26 anni, responsabile del reato di falsità materiale. Controlli con l'etilometro in orario serale e notturno: 5 patenti ritirate per guida in stato di ebrezza, tre denunceNei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Meldola hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Forum della mobilità sostenibile, rinnovare lo spazio urbano per aumentare la sicurezza e la vivibilità della città; 6 maggio 2026: Giornata Europea della Sicurezza Stradale; L’appello di Aci: Più sicurezza sulle strade con le zone 30 all’ora; Sicurezza stradale, in Piemonte oltre 10.400 incidenti l’anno. Giornata Europea della Sicurezza Stradale: come prevenire gli incidentiLa Giornata Europea della Sicurezza Stradale, che si celebra il 6 maggio, rappresenta un’occasione importante per richiamare l’attenzione su un tema ... atnews.it Sicurezza stradale, dalla Regione 6 milioni per dispositivi salvavita per motociclistiLa sicurezza dei liguri sulle strade non può più attendere, specialmente per le categorie più vulnerabili. (ANSA) ... ansa.it La telefonata sarebbe avvenuta due mesi dopo l'elezione: le risposte di sicurezza non sono bastate a convincere la banca, che ha richiesto la presenza fisica del cliente - facebook.com facebook Servizi sociali di #Cassino: la #sicurezza non è negoziabile. All’incontro che si terrà l’11 maggio porteremo #richieste chiare: #vigilanza stabile, #protocolli efficaci, #tutela reale del #personale. Serve agire subito. #ilmiolavorovale x.com