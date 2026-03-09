I carabinieri del Radiomobile di Fermo hanno denunciato un uomo di 26 anni, cittadino egiziano, per aver guidato in stato di ebbrezza e aver presentato una patente falsa durante un controllo stradale. L’intervento si è svolto martedì 9 marzo 2026 nella città di Fermo, dove i militari hanno fermato il veicolo del sospettato e verificato le sue credenziali.

Fermo, 9 marzo 2026 – I carabinieri del Radiomobile di Fermo hanno denunciato un egiziano di 26 anni, responsabile del reato di falsità materiale. Nel corso di un controllo stradale infatti il giovane ha esibito un documento di guida contraffatto. Oltre all’aspetto penale, a carico del 26enne è stata elevata anche la prevista sanzione amministrativa per la guida senza patente ed il documento contraffatto è stato immediatamente sequestrato. Sempre i militari del Radiomobile di Fermo hanno denunciato un 27enne che è risultato essersi messo alla guida con un tasso alcolico elevato, ovvero 1,56 gl. Analogamente, i carabinieri del Radiomobile di Montegiorgio hanno denunciato un uomo di 62 anni, ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Guida in stato di ebbrezza e patenti false: controlli sulle strade

