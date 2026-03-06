Controlli antidroga in piazza San Francesco | in azione le unità cinofile della Polizia

Nella serata di oggi, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli antidroga in piazza San Francesco a Salerno. Le unità cinofile della Polizia sono state impiegate nel monitoraggio dell’area, svolgendo verifiche mirate. L’intervento si è concentrato sull’area pubblica, con l’obiettivo di verificare eventuali sostanze illegali e garantire la sicurezza dei presenti.

Controlli mirati antidroga nella serata di oggi in Piazza San Francesco, a Salerno, dove sono entrate in azione le unità cinofile della Polizia impegnate in un’attività di monitoraggio dell’area. La presenza degli agenti con i cani antidroga non è passata inosservata: residenti e passanti hanno notato i controlli nei giardinetti pubblici della piazza, con ispezioni tra aiuole, panchine e zone dove spesso vengono abbandonati rifiuti. Secondo quanto emerso, l’operazione era finalizzata alla ricerca di eventuali sostanze stupefacenti nascoste negli spazi verdi o in altri punti della piazza. Durante le verifiche sarebbero stati individuati alcuni quantitativi di droga leggera, successivamente sequestrati dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Cassino, controlli antidroga nelle scuole e in centro: in azione le unità cinofile. Tre giovani nei guai

Fiuggi, giro di vite contro lo spaccio: blitz della Polizia con le unità cinofile fuori dalle scuole

