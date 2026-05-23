Controlli nella movida blitz della polizia in una nota discoteca | scatta la maxi multa da 3.500 euro
Venerdì 22 maggio, la polizia ha effettuato un blitz in una nota discoteca della zona. Durante i controlli, sono state identificate irregolarità e sono state elevate multe per un totale di 3.500 euro. Gli agenti del Commissariato Sesto San Giovanni, con il supporto della Divisione polizia amministrativa e sociale, hanno effettuato una verifica approfondita all’interno del locale. Nessuna altra informazione su eventuali persone denunciate o altre sanzioni.
Controlli a tappeto della polizia nei locali della movida milanese. Nella serata di venerdì 22 maggio, gli agenti del Commissariato Sesto San Giovanni, supportati dai poliziotti della Divisione polizia amministrativa e sociale, hanno fatto irruzione in una nota discoteca della zona. L'operazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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