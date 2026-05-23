Controlli nella movida blitz della polizia in una nota discoteca | scatta la maxi multa da 3.500 euro

Notizia in breve

Venerdì 22 maggio, la polizia ha effettuato un blitz in una nota discoteca della zona. Durante i controlli, sono state identificate irregolarità e sono state elevate multe per un totale di 3.500 euro. Gli agenti del Commissariato Sesto San Giovanni, con il supporto della Divisione polizia amministrativa e sociale, hanno effettuato una verifica approfondita all’interno del locale. Nessuna altra informazione su eventuali persone denunciate o altre sanzioni.