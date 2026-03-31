Blitz della polizia municipale da ' Reggia Emporio' | scatta la chiusura con maxi multa

La Polizia Municipale di Maddaloni ha effettuato un'ispezione presso il negozio “Reggia Emporio”. Durante le verifiche è stato riscontrato che l’attività commerciale operava senza le necessarie autorizzazioni. Di conseguenza, è stato disposto il blocco immediato dell’attività e una multa di importo elevato. L’operazione si è conclusa con la chiusura del punto vendita.

Operazione della Polizia Municipale a Maddaloni, dove è stato disposto lo stop immediato per il punto vendita “Reggia Emporio”, risultato privo di qualsiasi titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività commerciale. Il controllo è scattato lungo la Strada Provinciale 335, dove gli agenti hanno accertato l’assenza totale delle necessarie licenze e dei procedimenti amministrativi previsti dalla normativa. A quel punto è stata disposta la chiusura immediata dell’esercizio, con l’invito rivolto ai clienti presenti ad abbandonare i locali. Per il titolare è stato inoltre elevato un verbale da 5mila euro, a fronte delle gravi irregolarità riscontrate. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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