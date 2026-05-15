Controlli in una fabbrica tessile | scatta la maxi multa da 52mila euro e una denuncia
Durante un controllo condotto dai carabinieri in un'azienda tessile di Pero, sono state riscontrate irregolarità che hanno portato a una sanzione amministrativa di 52 mila euro e a due denunce. Le verifiche hanno riguardato aspetti legati alla sicurezza sul lavoro e al rispetto delle normative vigenti. L’intervento si è concluso con l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sulle specifiche infrazioni riscontrate.
Una maxi multa da 52 mila euro e due denunce. È il risultato di un controllo dei carabinieri in un’azienda tessile di Pero.Il blitz, condotto dai militari della compagnia di Rho insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro e al personale dell’Ispettorato del lavoro di Milano, con il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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