Controlli in una fabbrica tessile | scatta la maxi multa da 52mila euro e una denuncia

Durante un controllo condotto dai carabinieri in un'azienda tessile di Pero, sono state riscontrate irregolarità che hanno portato a una sanzione amministrativa di 52 mila euro e a due denunce. Le verifiche hanno riguardato aspetti legati alla sicurezza sul lavoro e al rispetto delle normative vigenti. L’intervento si è concluso con l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sulle specifiche infrazioni riscontrate.

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