Controlli Nas a Montesano sulla Marcellana | chiuso un bar per carenze strutturali

Durante i controlli effettuati dai Nas, insieme ai carabinieri e all’Asl Salerno, un bar a Montesano sulla Marcellana è stato chiuso per carenze strutturali. I controlli hanno riguardato anche un altro esercizio pubblico nel territorio.

I carabinieri del Nas, della Compagnia di Sala Consilina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, insieme all'Asl Salerno, hanno effettuato controlli in due esercizi pubblici del territorio di Montesano Sulla Marcellana. A seguito degli accertamenti è stata disposta la sospensione dell'attività di un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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