Controlli in un bar e una frutteria di Roccagorga | sospensioni e sanzioni per carenze igienico strutturali

I carabinieri di Roccagorga, insieme al Nucleo antisofisticazione e sanità di Latina, hanno effettuato controlli in un bar e in una frutteria della zona. Durante le ispezioni sono state riscontrate carenze igienico-strutturali che hanno portato alla sospensione dell’attività e a sanzioni amministrative. Le verifiche si sono concentrate sulla conformità alle normative di sicurezza alimentare.

In entrambe le strutture commerciali, le verifiche dei militari hanno portato a rilevare gravi carenze igieniche e strutturali. Alla Asl sarà richiesta l'emissione di un provvedimento di sospensione della frutteria, mentre per quanto riguarda il bar sarà richiesta la sospensione dell'utilizzo di alcuni locali e l'adozione di specifiche prescrizioni per superare le criticità rilevate. All'interno del bar in particolare, i carabinieri hanno accertato la mancata formazione professionale di un dipendente. In entrambi i casi le sanzioni elevate ai titolari ammontano a mille euro.