Durante controlli dei NAS nelle province di Salerno, Avellino e Benevento sono state riscontrate gravi carenze igieniche in alcune attività produttive e commerciali. Le ispezioni, mirate alla tutela della sicurezza alimentare, hanno portato alla sospensione di alcune attività locali. I controlli sono stati condotti dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Salerno, nell’ambito di una strategia più ampia di verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno, nell’ambito di una mirata strategia di controllo volta alla tutela della sicurezza alimentare, hanno ispezionato diverse attività produttive e commerciali nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. In provincia di Benevento, invece, è stata chiusa un’intera area destinata alla produzione dolciaria: le ispezioni hanno evidenziato sporco pregresso su attrezzature e pavimenti e la presenza di insetti nei locali di deposito. Per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo, sono state inflitte sanzioni amministrative per un totale di 3.000 euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Controlli NAS, scatta lo stop in Irpinia: gravi carenze igieniche

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