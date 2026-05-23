Controlli antidroga nei locali | denunciati due giovani in possesso di hashish

Due giovani sono stati denunciati dopo essere stati trovati in possesso di hashish durante un controllo antidroga in un locale del centro. La polizia, con l’aiuto delle unità cinofile, ha effettuato ispezioni in vari esercizi pubblici della zona, riscontrando la presenza di sostanze stupefacenti. Nessun altro dettaglio sulle identità o sulle circostanze.

Proseguono i controlli della polizia di Pescara nelle aree centrali della città e in particolare negli esercizi pubblici, con l'ausilio delle unità cinofile. Vicino ad un bar, lo scorso 22 maggio gli agenti hanno proceduto ad identificare alcuni giovani, due dei quali venivano trovati in possesso. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Droga, maxioperazione dei Carabinieri di Milano: 300kg di hashish sequestrati e 4 arresti

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