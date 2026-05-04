controlli antidroga denunciati tre giovani

Durante la notte del 1° maggio, una pattuglia dei carabinieri ha effettuato controlli in via Martiri della Bettola. Intorno all’una, hanno fermato uno scooter Yamaha X-Max bianco con a bordo due giovani. Successivamente, sono stati denunciati tre ragazzi per possesso di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine hanno intensificato le operazioni antidroga nella zona, portando a questa azione specifica.

Si intensificano i controlli antidroga di carabinieri e polizia. La notte del 1° maggio, intorno all’una, una pattuglia della Sezione Radiomobile dell’Arma, durante un servizio di controllo in via Martiri della Bettola, ha intercettato uno scooter Yamaha X-Max bianco con due giovani a bordo. I due, vista la ’gazzella’, hanno svoltato bruscamente in via Monti Pirenei nel tentativo di dileguarsi. I militari hanno prontamente seguito il mezzo fino al termine della via, peraltro senza uscita. I carabinieri hanno sorpreso il conducente mentre cercava di nascondersi tra le vetture in sosta, mentre il passeggero è stato fermato nei pressi del motoveicolo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Cuando Denunciar el Narcotráfico Tiene un Precio: El Poder que los Medios No Muestran

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