ABBONATI A DAYITALIANEWS Verifiche a tutela di lavoratori e consumatori. Proseguono a Nicolosi le attività di controllo dei Carabinieri finalizzate a garantire la sicurezza dei lavoratori, la salute dei consumatori e il rispetto delle normative commerciali. I militari della Stazione locale, con il supporto del NAS di Catania, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale e della Guardia di Finanza della Compagnia di Paternò, hanno eseguito una serie di ispezioni mirate in diversi esercizi pubblici del territorio. Irregolarità emerse durante i controlli. L’attività congiunta, organizzata per verificare aspetti amministrativi, sanitari e di sicurezza, ha portato alla luce diverse violazioni, successivamente segnalate alle Autorità competenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Nicolosi, controlli nei locali: due titolari denunciati dai Carabinieri

Articoli correlati

Effetto Crans-Montana, controlli serrati nei luoghi della movida di Pavia: denunciati 4 titolari di localiPavia, 6 febbraio 2026 - Continuano i servizi di controllo straordinario del territorio, disposti nell’ambito delle strategie condivise in sede di...

Controlli nei locali, sanzionati i titolari idi due attività commercialiIn mattinata, i carabinieri della stazione di Piazza Verga, con il supporto della polizia locale, hanno svolto un servizio coordinato di controllo...

Aggiornamenti e notizie su Nicolosi controlli nei locali due...

Temi più discussi: Belpasso, controlli nelle scuole per l’eventuale presenza di droga; Giarre, controlli dei Carabinieri nelle case popolari: droga in casa, denunciato 45enne; Maltempo, allerta arancione anche domani.

Controlli nei locali pubblici della provincia di Latina: verifiche a Formia e TerracinaControlli congiunti della Polizia di Stato nei pubblici esercizi della provincia di Latina: verifiche a Formia e Terracina con sanzioni per irregolarità e sicurezza sul lavoro ... latinaquotidiano.it

Sicurezza nei locali pubblici, nella Bat stretta sulla movida: più controlli nei locali frequentati dai giovaniObiettivo sicurezza: al via controlli a tappeto sugli esercizi pubblici e sui luoghi di aggregazione nel territorio provinciale della Bat. L’azione, condotta in sinergia tra Prefettura e forze ... lagazzettadelmezzogiorno.it

NICOLOSI, CONTROLLI NEI LOCALI A TUTELA DI LAVORATORI E CONSUMATORI: DUE DENUNCE DEI CARABINIERI Proseguono i controlli dei Carabinieri finalizzati a garantire il rispetto delle norme a tutela della sicurezza dei lavoratori, della salute dei facebook