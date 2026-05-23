Contratti Margiotta Confsal | Superare tradizionale frammentazione sistema contrattuale manifatturiero

Notizia in breve

Il rappresentante di un sindacato ha affermato che è necessario superare la frammentazione del sistema contrattuale nel settore manifatturiero. La proposta riguarda un approccio più unificato e coordinato per i contratti collettivi. Al momento, il sistema è caratterizzato da molteplici contratti applicati a livello settoriale e aziendale. La richiesta si concentra sulla ricerca di una maggiore coerenza e stabilità nelle regole contrattuali. Non sono stati forniti dettagli su eventuali proposte specifiche o tempistiche.