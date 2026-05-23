Contratti Margiotta Confsal | Superare tradizionale frammentazione sistema contrattuale manifatturiero

Da iltempo.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il rappresentante di un sindacato ha affermato che è necessario superare la frammentazione del sistema contrattuale nel settore manifatturiero. La proposta riguarda un approccio più unificato e coordinato per i contratti collettivi. Al momento, il sistema è caratterizzato da molteplici contratti applicati a livello settoriale e aziendale. La richiesta si concentra sulla ricerca di una maggiore coerenza e stabilità nelle regole contrattuali. Non sono stati forniti dettagli su eventuali proposte specifiche o tempistiche.

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Roma, 22 mag. (AdnkronosLabitalia) - "Bisogna superare la tradizionale frammentazione del sistema contrattuale manifatturiero, garantendo un nucleo uniforme di diritti, tutele e strumenti di welfare per tutti i lavoratori e, al tempo stesso, valorizzando le specificità produttive, organizzative e professionali dei diversi comparti". A dirlo Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale della Confsal, parlando di 'Ccnl equivalenti. Come verificare l'equivalenza delle tutele' il libro scritto con Andrea Cafà, presidente del Fondo interprofessionale Fonarcom e dell'Associazione di imprese Cifa Italia, Cesare Damiano, già ministro del Lavoro e presidente dell'Associazione Lavoro&Welfare, Adalberto Perulli, Paolo Pizzuti presentato oggi al Festival del lavoro, la manifestazione dei consulenti del lavoro in corso alla Nuvola all'Eur a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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