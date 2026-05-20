Margiotta Confsal | Contratto multimanifatturiero supera frammentazione

Da quotidiano.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante sindacale ha affermato che il nuovo contratto multimanifatturiero mira a ridurre la frammentazione nelle negoziazioni collettive dei settori coinvolti. Secondo quanto dichiarato, il documento intende favorire un processo di razionalizzazione e semplificazione delle procedure contrattuali, coinvolgendo le aziende e i lavoratori delle aree interessate. La firma di questo accordo segna un passo importante nella gestione delle relazioni industriali, con l’obiettivo di uniformare le condizioni contrattuali tra le imprese rappresentate.

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"Contratto rappresenta un intervento di razionalizzazione e semplificazione della contrattazione collettiva nei settori produttivi coinvolti". Lo ha dichiarato Angelo Raffaele Margiotta a margine della firma dell’accordo tra Cifa Italia e Confsal avvenuta oggi a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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