Margiotta Confsal | Contratto multimanifatturiero supera frammentazione
Un rappresentante sindacale ha affermato che il nuovo contratto multimanifatturiero mira a ridurre la frammentazione nelle negoziazioni collettive dei settori coinvolti. Secondo quanto dichiarato, il documento intende favorire un processo di razionalizzazione e semplificazione delle procedure contrattuali, coinvolgendo le aziende e i lavoratori delle aree interessate. La firma di questo accordo segna un passo importante nella gestione delle relazioni industriali, con l’obiettivo di uniformare le condizioni contrattuali tra le imprese rappresentate.
"Contratto rappresenta un intervento di razionalizzazione e semplificazione della contrattazione collettiva nei settori produttivi coinvolti". Lo ha dichiarato Angelo Raffaele Margiotta a margine della firma dell’accordo tra Cifa Italia e Confsal avvenuta oggi a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Margiotta (Confsal): Contratto multimanifatturiero supera frammentazione
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