Una parte significativa delle trattative contrattuali si concentra sulla qualità delle condizioni di lavoro, piuttosto che sui salari bassi. Durante un intervento, un rappresentante ha sottolineato che il vero obiettivo è contrastare il dumping contrattuale, che spesso porta a accordi svantaggiosi per i lavoratori. La discussione si focalizza sulla necessità di migliorare le condizioni senza ridurre i compensi, puntando su una negoziazione basata sulla qualità.

Roma, 22 mag. (AdnkronosLabitalia) - "Il punto chiave è che bisogna assolutamente combattere il dumping contrattuale. La sfida della contrattazione si fa sulla qualità della contrattazione, non sui salari bassi, ma sui salari alti, sulle carriere. E sulla normativa che sia capace anche di interpretare le novità della tecnologia nel tempo del digitale, dell'avvento dell'intelligenza artificiale, questo deve essere il messaggio fondamentale". A dirlo Cesare Damiano, già ministro del Lavoro e presidente dell'Associazione Lavoro&Welfare, parlando di 'Ccnl equivalenti. Come verificare l'equivalenza delle tutele' il libro scritto con Andrea Cafà,... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Contratti, Damiano: "Sfida contrattazione si fa su qualità non sui salari bassi"

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