Contratti Damiano | Sfida contrattazione si fa su qualità non sui salari bassi
Una parte significativa delle trattative contrattuali si concentra sulla qualità delle condizioni di lavoro, piuttosto che sui salari bassi. Durante un intervento, un rappresentante ha sottolineato che il vero obiettivo è contrastare il dumping contrattuale, che spesso porta a accordi svantaggiosi per i lavoratori. La discussione si focalizza sulla necessità di migliorare le condizioni senza ridurre i compensi, puntando su una negoziazione basata sulla qualità.
Roma, 22 mag. (AdnkronosLabitalia) - "Il punto chiave è che bisogna assolutamente combattere il dumping contrattuale. La sfida della contrattazione si fa sulla qualità della contrattazione, non sui salari bassi, ma sui salari alti, sulle carriere. E sulla normativa che sia capace anche di interpretare le novità della tecnologia nel tempo del digitale, dell'avvento dell'intelligenza artificiale, questo deve essere il messaggio fondamentale". A dirlo Cesare Damiano, già ministro del Lavoro e presidente dell'Associazione Lavoro&Welfare, parlando di 'Ccnl equivalenti. Come verificare l'equivalenza delle tutele' il libro scritto con Andrea Cafà,... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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