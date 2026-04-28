Dl lavoro Meloni | ‘Sì al salario giusto sì a una contrattazione di qualità’

Il governo ha approvato un disegno di legge sul lavoro, con l’obiettivo di introdurre misure volte a garantire un salario equo e favorire una contrattazione più efficace. La premier ha commentato che le proposte prevedono incentivi e interventi concreti, con un focus su obiettivi di lungo termine. Dopo la riunione del Consiglio dei ministri, le dichiarazioni ufficiali hanno sottolineato la volontà di migliorare le condizioni lavorative e di rafforzare il sistema contrattuale.

Il governo Meloni rilancia la sua strategia con il dl lavoro. Dal salario giusto agli incentivi, dopo il Cdm, la premier parla di misure concrete e obiettivi di lungo periodo Il governo accelera suldl lavoroe lo fa mettendo al centro una linea politica chiara:più occupazione, ma anche più tutele. APalazzo Chigi,il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovodecreto lavoro, un pacchetto di misure che punta suincentivi, salario equo e contrasto alle nuove forme di sfruttamento,come il caporalato digitale. La premierGiorgia Melonirivendica una strategia avviata fin dall’inizio del suo mandato e chiarisce alcuni punti. Come spiega, il decreto introduce un principio chiave:gli incentivi pubblici all’occupazione saranno legati all’applicazione del cosiddetto “salario giusto”.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dl lavoro, Meloni: ‘Sì al salario giusto, sì a una contrattazione di qualità’ Meloni ASFALTA la Schlein: Li avete IMPOVERITI Voi! (top interventi) Notizie correlate Ok del Cdm al dl Lavoro, incentivi alle aziende che applicano un "salario giusto". Meloni:...AGI - Gli incentivi per l'occupazione contenuti nel Dl Lavoro, approvato dal Cdm, verranno erogati alle aziende che applicano un "salario giusto",... Dl Lavoro, incentivi a chi eroga "salario giusto"Gli incentivi per l’occupazione contenuti nel Dl Lavoro, che approda domani in Cdm, verranno erogati alle aziende che applicano un «salario giusto» ,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Decreto Primo Maggio approvato dal governo: sì al salario giusto, incentivi a chi assume, più tutele (anche ai rider); Dl lavoro, il governo punta sul salario giusto; Il dl non è un pasticcio. Meloni rivendica e rilancia; Dl sicurezza, Meloni: Nessun pasticcio, sì al Colle, faremo decreto ad hoc. Lavoro: ok Cdm a Dl, Meloni, niente incentivi a chi sottopagaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Lavoro, approvato il decreto Primo maggio. Meloni: «Incentivi pubblici solo a chi applica il salario giusto»Via libera del Consiglio dei ministri al provvedimento sul lavoro. Il dl stanzia quasi un miliardo di euro «per il rinnovo di alcuni importanti ed efficaci incentivi occupazionali». E prevede anche un ... avvenire.it la Repubblica. . Giorgia Meloni respinge in conferenza stampa l’idea di indicare al Presidente della Repubblica cosa fare sulla grazia a Nicole Minetti: "Non mi faccia fare il suo lavoro". La premier aggiunge che la pratica ha seguito lo stesso iter delle altre 1.2 - facebook.com facebook "Mi fido del ministro Carlo Nordio": così la premier Giorgia Meloni ha risposto a chi le domandava se si fida del guardasigilli dopo quanto emerso sul caso della grazia a Nicole Minetti. "Escludo le dimissioni" del ministro ha detto ancora la premier, secondo cui x.com