Lavoro 2026 | Perché i salari sono così bassi e i contratti a tempo indeterminato sempre meno?

Il dibattito sul mercato del lavoro nel 2026 si concentra sulle ragioni della stagnazione salariale e sulla diminuzione dei contratti a tempo indeterminato. I dati indicano che i salari medi sono rimasti invariati rispetto agli anni precedenti, mentre le assunzioni a tempo indeterminato sono calate a favore di contratti a termine e forme di lavoro più flessibili. La relazione tra queste tendenze e le politiche pensionistiche viene spesso evidenziata come elemento di contesto.

Dal momento che il tema del lavoro e strettamente correlato a quello delle pension i, senza un lavoro dignitoso in termini di salario e che duri nel tempo, chiaramente non si può ambire ad una pensione futura, quest’oggi abbiamo deciso di dar voce ad alcune considerazioni del nostro esperto previdenziale il Dott. Claudio Maria Perfetto, che si presta a rispondere ad una nostra lettrice, la Singora Teodora, che lo chiama in causa chiedendogli come mai, a suo avviso, i salari in Italia sono così bassi e per quale ragione ci sono sempre meno contratti a tempo indeterminato. Vediamo la sua risposta. Lavoro 2026, salari bassi e contratti a tempo indeterminato scarsi.🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

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