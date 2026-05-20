Lavoro Cafà Cifa Italia | Firmato contratto intersettoriale strumento di semplificazione e welfare

È stato firmato un nuovo contratto intersettoriale nel settore manifatturiero che coinvolge circa 17 comparti produttivi. L’accordo è stato annunciato come un mezzo per rendere più semplice la gestione delle attività, offrendo uno strumento di consultazione accessibile sia ai lavoratori che ai datori di lavoro. La firma di questo accordo mira a facilitare le procedure e a promuovere un sistema più efficiente all’interno del settore. Nessun dettaglio sulle modalità di applicazione o sui contenuti specifici dell’intesa è stato reso noto.

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(Adnkronos) – “Un contratto intersettoriale del manifatturiero che abbraccia circa 17 comparti produttivi, uno strumento che semplifica la vita al professionista e che risulta facile da consultare per lavoratori e datori di lavoro”. Così Andrea Cafà a margine della firma del contratto tra Cifa Italia e Confsal avvenuta oggi a Roma. Il contratto, ha spiegato. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nuovo welfare e lavoro: la sfida per un contratto sociale inclusivo? I datiSecondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). Cifa-Confsal, Pizzuti: "Contratto garantisce salario giusto""Contratto collettivo sottoscritto tra Cifa Italia e Confsal si colloca pienamente all’interno dei parametri della contrattazione “leader” e... Cifa Italia-Confsal-Confsal FederLavoratori, ccnl manifatturieroCifa Italia, Confsal e Confsal FederLavoratori, rappresentati da Andrea Cafà e Angelo Raffaele Margiotta, hanno sottoscritto oggi il nuovo ccnl Intersettoriale Manifatturiero, un contratto collettivo ... adnkronos.com Cafà (Cifa), 'nuovo contratto che mette al centro persona, welfare e sicurezza'Con questo Ccnl, Cifa Italia e Confsal consegnano al manifatturiero uno strumento moderno, capace di parlare insieme alle imprese e ai lavoratori. (ANSA) ... ansa.it