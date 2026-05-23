Un rappresentante di Cifa Italia ha pubblicato una guida per verificare l'equivalenza tra contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) e appalti. La documentazione fornisce indicazioni pratiche su come confrontare le condizioni contrattuali e assicurarsi che siano conformi ai requisiti previsti dalle normative vigenti. La guida si rivolge a imprese e lavoratori coinvolti in appalti pubblici e privati, offrendo strumenti per controllare l’adeguatezza delle clausole contrattuali rispetto alle norme di riferimento.

Roma, 22 mag. (AdnkronosLabitalia) - 'Ccnl equivalenti. Come verificare l'equivalenza delle tutele' è il libro di Andrea Cafà, Cesare Damiano, Angelo Raffaele Margiotta, Adalberto Perulli, Paolo Pizzuti presentato oggi al Festival del lavoro, la manifestazione dei consulenti del lavoro in corso alla Nuvola all'Eur a Roma. Per Andrea Cafà, presidente e socio fondatore di Cifa Italia e presidente di Fonarcom, "il volume nasce da un'esigenza non più rinviabile: offrire a professionisti, imprese e operatori delle filiere una guida chiara per leggere, applicare e valutare i contratti collettivi in una fase in cui il lavoro è attraversato da trasformazioni ecologiche, digitali, organizzative, demografiche e dall'accelerazione dell'intelligenza artificiale". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Contratti, Cafà (Cifa Italia): "Appalti e lavoro, ecco la guida per verificare equivalenza ccnl"

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