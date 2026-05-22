Le strade di Sara Conti e Niccolò Macii si separano dopo sette anni | La fine programmata di un percorso bellissimo

Le strade di Sara Conti e Niccolò Macii si dividono dopo sette anni, un periodo durante il quale hanno ottenuto diversi risultati importanti. Tra le loro conquiste ci sono due ori e tre bronzi ai campionati italiani, un oro e un argento agli Europei, due argenti e un bronzo alle finali Grand Prix, due bronzi ai Mondiali e, infine, il bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La loro collaborazione si conclude con un addio che definiscono come la fine di un percorso molto bello.

Bergamo. Sette anni caratterizzati da due ori e tre bronzi ai campionati Italiani, un oro e un argento agli Europei, due argenti e un bronzo alle finali Grand Prix, due bronzi ai Mondiali e, ultimo soltanto in ordine cronologico, il bronzo olimpico di Milano-Cortina. È questo il palmarès raccolto in coppia da Sara Conti e Niccolò Macii, dal 2019 al 2026. Un sodalizio che, da venerdì 22 maggio, non esiste più: la 25enne di Zanica e il suo partner hanno infatti annunciato che le strade si separano, con lei che proseguirà l’attività agonistica con un nuovo partner e lui che si trasferirà in Veneto con ambizioni di diventare allenatore (e mettere su famiglia). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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OLIMPIADI INVERNALI CONTI E MACII MEDAGLIA DI BRONZO PATTINAGGIO

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