Pattinaggio artistico Conti e Macii rinunciano ai Mondiali | il motivo

La coppia italiana di pattinaggio artistico ha deciso di non partecipare ai Mondiali di Praga, che si terranno tra pochi giorni. La scelta è stata comunicata dagli atleti stessi, annunciando il loro ritiro dalla competizione. La decisione arriva in un momento in cui la federazione italiana punta a rilanciare il settore dopo le recenti Olimpiadi di Milano Cortina, in cui i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative.

L'Italia del pattinaggio artistico vuole ripartire dopo le Olimpiadi di Milano Cortina, dove le cose non sono andate così bene. Ma non sarà ai Mondiali di Praga che Sara Conti e Niccolò Macii si prenderanno la loro rivincita. Una delle più importanti competizioni della stagione richiede massimo sforzo e impegno, ma la coppia azzurra – come tante – ha deciso di rinunciare. Saranno in molti, quindi, a non partecipare alla rassegna di Praga, prevista dal 24 al 29 marzo.

Manca sempre meno all'inizio dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, rassegna quest'anno prevista a Praga dal 24 al 29 marzo.

